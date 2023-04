Asus ROG Ally zmiecie Steam Decka nie tylko wydajnością. Właśnie wyciekła cena

Jeśli chodzi o Polskę, zakładając, że cena ROG Ally będzie porównywalna do ceny Steam Decka, która wynosi od 1900 do 3100 zł, to najmocniejszy model będzie kosztował około 3337 złotych. Powiedzmy, 3399 zł za super zapowiadający się sprzęt. To brzmi jak plan!