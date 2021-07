Valve pokazał konkurencję dla Switcha. Steam Deck – wiemy, ile kosztuje i jakie będzie miał gry

Steam Deck to przenośna konsola do gier od Valve, która ma rywalizować z Nintendo Switch. Firma podała specyfikację urządzenia i ceny.

Steam Deck dostępny będzie w sprzedaży od jutra, a na rynku ma pojawić się w grudniu. Najtańsza wersja kosztować będzie 1900 zł, choć będą też edycje za 2500 zł i 3100 zł. Każda z wersji wyposażona będzie w układ scalony z czterema dwuwątkowymi rdzeniami Zen 2 taktowanymi w zakresie 2,4-3,5 GHz (do 448 GFLOPS FP32)i z układem graficznym RDNA 2 (8 CU, 1-1,6 GHz, do 1,6 TFLOPS FP32) i 16 GB RAM. Specyfikację uzupełnia pamięć.

Steam Deck – ile kosztuje? Jakie wersje? Specyfikacja.

Na szczęście wygląda na to, że konsola będzie od razu dostępna w Polsce. Co prawda nie znamy cen w złotówkach, ale Unia Europejska należy do regionów, w których Steam Deck ma być oferowany w pierwszej kolejności.