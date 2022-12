Nowe zasady w Polsce. Telewizory od razu po włączeniu mają puszczać kanały TVP

To nie tylko kosmetyczna zmiana. "Obecnie, platformy satelitarne muszą udostępniać tylko jedną wersję kanału TVP 3. Po zmianie przepisów będą musiały udostępniać wszystkie kanały regionalne telewizji publicznej, co oznacza wzrost kosztów działalności oraz konieczność pozyskania nowych pojemności satelitarnych, co jest utrudnione" – uważa Kancelaria Lewiatan. Według wyliczeń, może to wiązać się z wydatkiem rzędu miliona euro. Koszt poniosą prywatni przedsiębiorcy.