Prezenty naładowane technologiami dla niej i dla niego [TOP 9]

Czy diamenty to najlepszy przyjaciel kobiety? Jedno jest pewne - na pewno stanie się nim inteligentna suszarka Remington PROluxe You z diamentową powłoką ceramiczną. Cząsteczki diamentu zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła podczas suszenia. A ponieważ mówimy o inteligentnym urządzeniu, mikroprocesor dba, by temperatura była zawsze dostosowana do włosów i techniki stylizacji. Jednak to dopiero początek. Suszarka Remington PROluxe You ma robiący wrażenie silnik o mocy 2400 W. Potrafi wytworzyć przepływ powietrza o prędkości 115 km/h. A to przekłada się na krótszy czas suszenia o nawet 50% (w porównaniu do standardowych suszarek Remington).