Pora na zakup nowego sprzętu dla prawdziwego gracza? Nie przegap tych ofert

Lubisz zabierać ze sobą maszynę do grania gdziekolwiek się udajesz? Niektóre laptopy gamingowe potrafią zawstydzić mocą niejeden komputer stacjonarny. Jeśli jednak szukasz czegoś dobrego w atrakcyjnej cenie, to możesz sięgnąć po laptopa z kartą graficzną GeForce RTX 3050 Ti, które to można kupić w cenie około 4000 zł. Taki układ graficzny sprawdzi się dobrze nie tylko w grze Minecraft, ale i również w bardziej wymagających grach, a to wszystko dzięki wsparciu technologii DLSS, która przyśpiesza ich działanie.