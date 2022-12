Rusza najsmutniejszy polski plebiscyt. Udowadnia, że nie ma dla nas ratunku

Redakcja serwisu Nauka o Klimacie jak co roku zbiera nominacje. Zwycięzcę bądź zwyciężczynie za rok 2022 powinniśmy poznać w okolicach lutego. Nad swoimi kandydaturami muszę jeszcze pomyśleć – być może mój mózg dla mojego własnego dobra wyparł przykre hasła. Choć niestety pamiętam, że pewni moi ulubieńcy uaktywnili się, gdy spadł śnieg, co rzekomo ma być dowodem na to, że wszystko jest po staremu, globalnego ocieplenia nie ma, a naukowcy to eko-terroryści.