Co to za piosenka? Zobacz, jak szybko znaleźć utwór

Dużym plusem takiej formy wyszukiwania piosenek jest to, że narzędzie Google'a rozpoznaje również nucenie czy śpiewanie. Oczywiście wiele zależy od naszych zdolności muzycznych, ale znając melodię czy fragment słów jest szansa na to, że utwór zostanie wyszukany. Pewnie nawet większa niż zapytanie się osoby, czy słyszała tę znaną piosenkę. "No wiesz, tę, tu-tutut-pam-pam-cyk".