W Apple App Store będzie można kupić aplikację za 45000 zł. Kto się odważy?

Apple ogłosił właśnie zwiększenie liczby dostępnych do wyboru cen za aplikację o aż 700 nowych kwot. Nowa najniższa to 29 centów. Nowa najwyższa to 10 tys. dol. Nie znamy jeszcze dokładnej konwersji na złotówki, choć według niektórych osób w mediach społecznościowych pierwsi deweloperzy już mają dostęp do nowego cennika w rodzimej walucie. Orientacyjnie, 10 tys. dol na złotówki to kwota 45 000 zł. Choć na dziś trudno sobie wyobrazić grę czy program na iPhone’a czy iPada, które mogłyby aż tyle kosztować.