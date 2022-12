Przywitajcie xrOS. Apple tworzy nowy system operacyjny

Samo "xr" w nazwie systemu xrOS ma odnosić się do wyrażenia "extended reality". Pod określeniem rzeczywistość rozszerzona skrywa się wszystko to, co od lat rozumiemy jako AR - augmented reality. To swoista nakładka na fizyczny wymiar postrzegany własnymi oczami bądź urządzeniami rejestrującymi, rozszerzająca perspektywę o dodatkowe informacje, kontekstowe możliwości oraz sugestie oprogramowania. Z instrumentów AR korzysta np. nawigacja w telefonie, gry geolokalizacyjne czy programy do wideokonferencji.