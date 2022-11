Mobilna ładowarka dla łazików buszujących po Księżycu. Kanadyjczycy wpadli na prosty pomysł

Jeżeli dodamy do tego fakt, że właśnie w okolicach bieguna znajdują się kratery, do których Słońce szorujące po horyzoncie nigdy nie zagląda, to mamy idealne miejsce dla misji załogowej. Dlaczego? We wnętrzach takich kraterów znajdują się spore pokłady lodu wodnego, który może służyć za źródło wody dla astronautów, ale także za surowiec do produkcji paliwa rakietowego. Nic zatem dziwnego, że to tam chcą wylądować zarówno Amerykanie w ramach programu Artemis, jak i Chińczycy.