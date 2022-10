Księżyc powstał natychmiast po zderzeniu Ziemi i Thei. Jednego dnia go nie było, drugiego już był

Już od niemal pół wieku wiemy, że nasz jedyny naturalny satelita powstał w wyniku zderzenia, do którego doszło między młodą Ziemią a Theią, obiektem o rozmiarach Marsa. Do teraz jednak zakładano, że Księżyc formował się po zderzeniu z pyłu i skał tworzących dysk materii wokół nowej Ziemi. Czy to się zmieni?