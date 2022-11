Rak to młodszy kuzyn Kraba. Oto nowoczesne polskie moździerze

Rak może strzelać w trybie MRSI (Multiple round simultaneous impact) co po polsku można tłumaczyć jako równoczesne uderzenie wielu pocisków. W tym trybie kilka odpalonych po sobie pocisków uderza równocześnie w cel. Jest to możliwe gdy wystrzelona amunicja porusza się po różnych krzywych balistycznych po wystrzeleniu z lufy pod różnymi kątami. W ten sposób pierwsze pociski mają do pokonania najdłuższą drogę, a ostatnie najkrótszą.