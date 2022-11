Konta użytkowników lotto.pl zostały przejęte. Zamiast milionów, mogą być problemy

O sprawie napisał Niebezpiecznik. Jak czytamy na stronie Totalizatora Sportowego, w "ostatnim czasie doszło do nieautoryzowanych prób logowania do części kont użytkowników serwisu lotto.pl, w wyniku których mogło potencjalnie nastąpić nieuprawnione uzyskanie dostępu do danych osobowych na Państwa profilu".