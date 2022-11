Podłączamy urządzenie do routera za pomocą kabelka LAN (co najmniej jeden punkt dostępowy Meraki Go musi być podłączony przewodowo - reszta może łączyć się przez Wi-Fi). Access Point Meraki Go może być zasilany przez kabel LAN połączony z routerem. Ta funkcja ma nazwę PoE, czyli Power over Ethernet. I jest fajna, bo jest eko, dzięki oszczędności zużycia energii. Oczywiście zamiast tego, możemy też skorzystać z dołączonego do zestawu standardowego zasilacza. Klikamy "Połącz i uaktualnij" i czekamy na dalsze efekty.