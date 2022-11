Trzymać dane w zasobach prywatnych czy w chmurze? Oto bezpieczne rozwiązanie dla firm

Włodzimierz Mykytiuk: IBM Power10 to pierwszy w historii firmy procesor zbudowany przy użyciu litografii 7 nm (w przypadku modelu Power 9 było to 14 nm). Każdy procesor IBM Power10 składa się z 18 miliardów tranzystorów (vs 8 miliardów w Power 9), co przekłada się na zwiększoną pojemność. IBM Power10 to o 57% wydajniejszy procesor niż jego poprzednik Power 9, oferujący nawet o 80% większą przepustowość i dostępność danych – m.in. dzięki technologii OMI (Open Memory Interface).