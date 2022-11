Mam na imię Rafał i jestem fonoholikiem.

Ok, ale jak to się ma do smartfona? Spójrzmy na to, co zyskaliśmy dzięki tej kategorii urządzeń. Gdy chcemy skontaktować się z kimkolwiek, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym ziemskim globie, wystarczy sięgnąć po urządzenie. Gdy znajdziemy się w obcym miejscu, w którym nigdy nie byliśmy i nie mamy pojęcia, gdzie się udać – wystarczy, że użyjemy smartfona. Gdy czegoś nie wiemy, mamy dostęp do potężnego repozytorium wiedzy dosłownie o wszystkim. Nie jest przy tym istotne, czy będzie to wiedza o tym, jak wywabić paskudną plamę po sosie sojowym, czy artykuł naukowy o metodzie CRISPR – będziemy mieć je pod ręką.