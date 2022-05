Manipulują genami, żeby zatrzymać zmiany klimatu. Rośliny przyszłości będą pochłaniać więcej CO2

Teraz jednak badacze pracują także nad opracowaniem zmian kodu genetycznego tak, aby poprawić zdolność wychwytywania dwutlenku węgla przez mikroorganizmy zamieszkujące zarówno w glebie jak i w zbiornikach wodnych. Choć są to wciąż prace wstępne, które wymagają jeszcze wielu badań, to docelowo – jak wskazuje Doudna w wywiadzie dla MIT Technology Review – mogą one fundamentalnie zmienić układ sił w walce człowieka ze zmianami klimatu. Jakby nie patrzeć, szeroko zakrojone zmiany tego typu wprowadzane stopniowo na całym świecie mogłyby mieć wymierny wpływ na tempo usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Jak wskazują najnowsze badania, aktualnie do zahamowania zmian klimatycznych niezbędne jest już nie tylko ograniczenie nowych emisji gazów cieplarnianych, ale także aktywne usuwanie gazów już obecnych w atmosferze.