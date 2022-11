Drony zbierają owoce z drzew. Tak wygląda sadownictwo XXI wieku

"Zbieramy wszystkie informacje, dokonujemy scalenia danych na wideo, a następnie przepuszczamy je przez nasze algorytmy uczenia maszynowego, aby określiły one, co jest owocem, jaka jest najlepsza trajektoria dostępu do niego, czy powinniśmy zebrać owoc, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy przeciwnie. Jest wiele decyzji, które trzeba podjąć. A wszystko to odbywa się autonomicznie i w czasie rzeczywistym."

- mówi założyciel i obecny dyrektor Tevel Aerobotics Technologies, Yaniv Maor