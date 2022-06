Kiedy pytają mnie, jaki aparat kupić, dziś odpowiadam, że... drona

Jeszcze kilka lat temu nie było tygodnia, bym nie słyszał pytania pt. "jaki aparat kupić". Dziś słyszę to hasło dużo rzadziej, czemu zupełnie się nie dziwię. Dzisiaj rolę aparatów przejęły smartfony, a jeśli ktoś chciał kupić aparat, to już go kupił. A przecież wymiana takiego sprzętu co rok, dwa, a nawet trzy, nie ma żadnego sensu.