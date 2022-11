Weszli z dronem na Mount Everest i polecieli jeszcze wyżej. Film z lotu na 9,2 km

Po drugie, nawet helikoptery nie latają nad Mount Everest, wliczając w to również śmigłowce ratunkowe. Maksymalny pułap bezpiecznego lotu helikoptera to ok. 3,2 km. Helikoptery z silnikiem turbinowym mogą się wznieść na ok. 7,6 km. Historia zna jeden przykład wzlecenia na sam szczyt Mount Everest, ale nikt nigdy nie poleciał śmigłowcem wyżej, bo powietrze jest po prostu zbyt rzadkie, by wirniki były w stanie skutecznie się od niego odpychać.