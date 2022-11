Koniec z "chemią z Niemiec". Polacy będą wykrywać gorszy produkt

Lepsze, bo zagraniczne. Do dziś na osiedlach można natknąć się na ogłoszenia reklamujące sprzedaż chemii z Niemiec. Produkty do czyszczenia stały się symbolem pewnego zjawiska, jakim jest wysyłanie do Polski gorszego towaru. Polacy tworzą narzędzie, które z tym niesprawiedliwym traktowaniem pomoże skończyć.