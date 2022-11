Korzystają z niego księża i ezoteryczki. Bookero, nowy gracz na rynku rezerwacji online, rzuca rękawicę Booksy

Start-up obsługuje aktualnie ponad 200 tysięcy rezerwacji miesięcznie. Dostęp do platformy jest płatny, rozliczany w stałym abonamencie. Za miesięczny dostęp do platformy trzeba zapłacić od 12,90 zł do 69,90 zł w zależności od liczby funkcjonalności, z których przedsiębiorca chce skorzystać. Od rezerwacji nie pobierają dodatkowych opłat, jak robi to m.in. wspomniane już Booksy.