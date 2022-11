Na niebie pojawiła się nowa gwiazda. Będzie ich niestety coraz więcej

Satelita testowy BlueWalker 3 wyposażony jest w antenę o powierzchni 64 metrów kwadratowych. Pomiary z Ziemi wskazują, że satelita przelatujący po nocnym niebie jest jaśniejszy od 99,8 procent wszystkich gwiazd widocznych gołym okiem. Mamy tutaj zatem do czynienia nie tylko z jasnym punktem świetlnym przesuwającym się po niebie, ale jednym z najjaśniejszych obiektów nocnego nieba. Jasność satelity podczas tuż po zmroku i przed świtem, kiedy to satelita jest najjaśniejszy wynosi +1,5 magnitudo. Co to oznacza? Na nocnym niebie jest zaledwie 14 gwiazd jaśniejszych od BlueWalkera 3.