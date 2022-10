Aktualizacja popsuła internet w Windowsie. Tak rozwiążesz problem

Poprawka nie wprowadza żadnych innych zmian do systemu, wątpliwym się więc wydaje, by ta miała wprowadzić jeszcze inne problemy. To niestety nie jedyna ostatnia wpadka Microsoftu z aktualizacjami. Nowa wersja Windowsa niedługo po premierze miała problem z obsługą urządzeń do uwierzytelniania biometrycznego a także problem z obsługą drukarek.