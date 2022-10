PC tak szybki jak PlayStation 5. Microsoft nadrabia zaległości

Na nowych konsolach jest już nie tylko równie wygodnie, co na nowych PC. Jest wygodniej i szybciej. Gry wczytują się błyskawicznie, mogą być równie szybko zrzucane do pamięci, mogą też do niej szybko pobierać dane - co skutkuje większą różnorodnością lub szczegółowością tego, co się dzieje na ekranie. Dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że nowoczesny PC do gier zazwyczaj ma wydajniejsze podzespoły od konsoli.