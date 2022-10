PlayStation Stars rusza w Polsce. Program pozwala oszczędzić na zakupach PS Store

Aby zgłosić swoje konto do uczestnictwa w programie PlayStation Stars, należy przejść na oficjalną witrynę usługi w języku polskim. Tam znajdzie się możliwość rejestracji z wykorzystaniem profilu PSN/SEN. Aktywacja usługi jest także możliwa bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej. Zdarza się, że w przypadku dużego zainteresowania graczy, wnioski trafiają do wirtualnej kolejki, a użytkownicy są wdrażani do programu stopniowo. Tak było kilka tygodni temu, gdy PS Stars startował w Stanach Zjednoczonych.