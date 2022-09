PlayStation Stars dzieli graczy na lepszych i gorszych. Więcej kupujesz, jesteś pierwszy w kolejce

Użytkownicy z wysokimi rangami będą przesuwani na początek kolejki do wsparcia technicznego. To jeden z benefitów programu PlayStation Stars, o czym można przeczytać w publikacji na oficjalnym blogu PlayStation. Oznacza to, że osoby grające mniej oraz zostawiające mniej środków w PS Store będą traktowane gorzej przez obsługę klienta niż utytułowani uczestnicy programu. To dzielenie graczy na lepszych i gorszych, nie tylko w oparciu o stopień zaangażowania, ale również kryterium finansowe.