Oficjalny kanał Nvidia, a tam polski akcent. I to taki niezbyt ładny

Polscy deweloperzy gier oraz artyści 3D lubią silnie stawiać na fotogrametrię. Efekty potrafią być powalające, co widzieliśmy m.in. w Zaginięciu Ethana Cartera. Inną popularną polską grą tworzoną głównie z użyciem fotogrametrycznych lokacji jest gliwickie Get Even. W Get Even wiele czasu spędzamy właśnie w zdewastowanych pomieszczeniach i nie zdziwiłbym się, gdyby hala używa przez eksperta Nvidii była pochodną procesu zbierania zawartości do tamtej gry. Szanse są małe, ale nie zerowe.