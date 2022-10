Na Marsie były nie tylko rzeki. Naukowcy odkryli linię brzegową oceanu

Od lat astronomowie i geolodzy wskazują miejsca na powierzchni Marsa, w których najprawdopodobniej płynęły marsjańskie rzeki. Co więcej, w ubiegłym roku wysłany z Ziemi łazik Perseverance wylądował na dnie krateru Jezero, który jak wszystko wskazuje, kiedyś przez długie miliony lat był jeziorem, do którego wpływały pobliskie rzeki. Co więcej, ów łazik właśnie teraz poszukuje śladów życia w miejscu, w którym jedna z rzek wpływała do jeziora, niosąc za sobą skały osadowe, w których - przynajmniej w teorii - mogły zachować się ślady dawnego marsjańskiego życia.