Nie możemy lecieć na Marsa. Tam wciąż może istnieć życie

Po drugie, informacja o tym, że bakterie teoretycznie mogły przetrwać na Marsie po dziś dzień powinna bezpośrednio wpłynąć na wszelakie, niezależnie jak odległe plany załogowej eksploracji Marsa. Najpierw, za pomocą bezzałogowych sond, lądowników, łazików, dronów, czy kretów powinniśmy upewnić się czy na Marsie życia faktycznie nie ma, przekopać trochę powierzchni w poszukiwaniu śladów życia obecnego lub przeszłego, przywieźć na Ziemię znacznie więcej próbek, przeanalizować je, a dopiero potem, gdy już się upewnimy, że to całkowicie jałowa planeta, wysłać ludzi, którzy w swoich organizmach zabiorą miliardy bakterii, które bardzo szybko zaczną zanieczyszczać marsjańskie środowisko. Jeżeli bowiem zrobimy to w odwrotnej kolejności, to nigdy nie będziemy mieli pewności, czy życie znalezione później na Marsie jest faktycznie z Marsa, czy zostało tam zawleczone przez nas samych. Istnieje zatem ryzyko, że lecąc na Marsa zbyt szybko, przed jego gruntownym zbadaniem, stracimy okazję na pewne odkrycie pierwszego przypadku życia pozaziemskiego.