Potężna kara grozi Amazonowi. Kupujący widzieli gorsze oferty, choć powinni zobaczyć lepsze

Zadośćuczynieniem ma być kara w wysokości 900 mln funtów, czyli prawie 5 mld zł. Rok temu podobną grzywnę – 1,2 mld euro - wymierzył włoski urząd antymonopolowy. Powodem był fakt, że Amazon wykorzystał swoją pozycję rynkową, by promować własną usługę logistyczną. Bez niej produkty trafiałaby do klientów później. Sprzedawcy, przynajmniej według włoskiego urzędu, mieli prosty wybór: albo współpracują z Amazonem i wysyłają produkty z magazynów giganta, albo z ich usług skorzysta mniej osób, bo nie będą chciały długo czekać na paczkę. Sprawa jest więc bardzo podobna do tej z Wielkiej Brytanii, gdzie kluczem jest korzystanie z opcji FBA (Fulfillment by Amazon).