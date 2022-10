Jeżeli będziecie mieli chwilę czasu, aby akurat w tych godzinach wyjść na zewnątrz i choć zerknąć na częściowe zaćmienie Słońca, to warto to zrobić. Następna okazja do takich obserwacji pojawi się dopiero za pięć lat w sierpniu 2027 roku, a patrząc na to co się dzieje na świecie, nie można mieć pewności czy 2027 rok faktycznie nadejdzie.