To miał być MacBook Pro. W 2022 r. kupiłem PC i mam ku temu dobre powody

Mój redakcyjny kolega Piotrek Grabiec śmiał się, że kolejny raz stoczyłem walkę serca z rozumem i rozum zwyciężył. Tyle że to nie tak, bo w tym układzie to właśnie MacBook Pro byłby wyborem racjonalnym. To maszyna od początku do końca zaprojektowana tak, by efektywnie działać w dokładnie tych obszarach, w których najbardziej jej potrzebuję. Co zatem mnie powstrzymało? Przede wszystkim skrajna niechęć do macOS. Mimo tego, że znam ten system równie dobrze co Windowsa, to nigdy nie udało mi się do niego tak naprawdę przywyknąć, a już na pewno nie udało mi się go polubić, bo wszystko robię na nim wolniej. Nader wszystko jednak ostatnimi czasy darzę coraz większą niechęcią samego Giganta z Cupertino, ze szczególnym uwzględnieniem zamykania użytkowników w kleszczach ekosystemu. Ostateczną decyzję o tym, by odpuścić Maca, podjąłem wróciwszy do własnej recenzji MacBooka Pro 16 M1 Max, gdzie znalazłem taki akapit: