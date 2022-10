Xbox dożywotnio wierny PlayStation. Call of Duty ma być jak Minecraft

To słowa Phila Spencera, szefa Xboxa, Bethesdy i prawdopodobnie przyszłego szefa Activision Blizzard. Podobną deklarację Microsoft zaczął oficjalnie składać we wszystkich urzędach, które wszczęły dochodzenie w sprawie przejęcia wydawnictwa Activision Blizzard. Firma tym samym w sposób wiążący zadeklarowała, że Call of Duty nie stanie się serią gier dostępną wyłącznie w ramach ekosystemu Xbox. Spencer dodał w załączonym wyżej wywiadzie, że bardzo by chciał, by Call of Duty pojawiło się też na Nintendo Switch.