Jak na razie jeszcze nie podjęto decyzji co do gatunków roślin, które polecą na Księżyc. Można się jednak spodziewać, że będą to rośliny, które doskonale radzą sobie w trudnych warunkach. Spekuluje się, że jedną z roślin będzie trawa z gatunku Sporobolus Stapfianus. Jej główną zaletą jest to, że w przypadku wystąpienia suszy, co akurat w Australii nie jest niczym nadzwyczajnym, roślina jest w stanie bardzo długo przetrwać bez wody, a następnie odrodzić się po opadach. Przerwy w dostępie do wody trwające wiele miesięcy, a nawet lata nie są w stanie jej przeszkodzić w rozwoju. Gdy jednak pojawią się tylko pierwsze opady deszczu, zieleń wraca na jej liście w ciągu zaledwie kilku godzin lub dni.