Wszystkie rośliny wyhodowane w próbkach księżycowych w trakcie badań genetycznych wykazywały liczne zmiany związane ze stresem, przy czym ponownie, w próbkach z misji Apollo 11 było ich zdecydowanie najwięcej. To z kolei wskazuje, że wybierając miejsce potencjalnej załogowej bazy księżycowej, należałoby wziąć pod uwagę wiek pokrywającego dany obszar regolitu księżycowego. W ten sposób można by było zmaksymalizować szanse na hodowanie możliwie najlepszych roślin. Badacze wskazują, że choć nie będą one osiągać takich rozmiarów jak na Ziemi, teoretycznie wciąż mogą stanowić źródło pożywienia. Warto też zwrócić uwagę na to, że rośliny oprócz tego, że byłyby źródłem pożywienia, mogłyby spełniać inne ważne funkcje, takie jak zamiana wydychanego przez człowieka dwutlenku węgla w tlen czy produkcja wody.