Hasztag współpraca to za mało. UOKiK wreszcie zabrał się za influencerów

To daje pewne światełko nadziei, że rynek influencerski jednak zacznie się sam cywilizować i będzie walczył o lepsze standardy. Choć wciąż pełno jest przykładów influencerów, którzy nawet jeżeli reklamy oznaczają to tak, by było to jak najmniej widoczne. W magazynie SW+ opisywaliśmy przykładowo praktyki polegające na podawaniu takiego oznaczenia tylko w pierwszym poście z całego cyklu stories lub umieszczanie napisów #reklama w lewym górnym rogu tak, aby został zasłonięty przez awatar i nazwę konta.



Na takie praktyki UOKiK też wskazuje i jasno pisze: to nie przejdzie. Ma być: jasno, przejrzyście i z wykorzystaniem technicznych możliwości oznaczania sponsoringów jakie dają już praktycznie wszystkie platformy społecznościowe.