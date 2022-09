Wybudowany w 2004 roku wieżowiec Taipei 101 od podstawy do dachu ma 449 m wysokości. Jeżeli doliczymy do tego umieszczony na szczycie maszt, wysokość rośnie do 509,2 metrów. Liczba w nazwie budynku wskazuje liczbę kondygnacji w budynku, aczkolwiek nie uwzględnia pięciu kondygnacji podziemnych.