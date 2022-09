Słuchasz muzyki i pomagasz planecie. Teraz już nawet płyty winylowe mogą być ekologiczne

Odpady te tworzą się na etapie gradowania, czyli procesu przycinania wyciągniętej z prasy płyty do jej poprawnego kształtu i rozmiaru. Powstały tzw. "obwarzanek" nadaje się do powtórnego przetworzenia na materiał, z którego można wytłoczyć analogowy krążek. W związku z tym, że nie został on poddany pełnej obróbce termicznej, której ulega faktyczna płyta winylowa, to nie traci on swoich naturalnych właściwości plastycznych i nadaje się do ponownego użycia. Za fizyczną jakością podąża również jakość dźwięku, która jest porównywalna do tej na pierwotnie wytłoczonym winylu – tłumaczyło WM Fono.