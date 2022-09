Wysokie temperatury odbijają się czkawką również podczas powodzi. Coraz częściej dochodzi do zjawisk takich jak topnienie lodowców, które dolewają wody do tego, co spada z nieba. Lodowce pękają, bo wcześniej są rozgrzewane przez wysoką temperaturę. Eksperci prognozują, że coraz częściej będzie dochodziło do "eksplozji" wody z jezior polodowcowych.