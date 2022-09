Nord Stream mogło zniszczyć tylko wojsko. Zgadnijcie, kto jest głównym podejrzanym

Skandynawscy sejsmolodzy i politycy zgadzają się, że eksplozje były celowym działaniem. Kto je wywołał? Teoretycznie mogli to być terroryści lub inni ekstremiści polityczni, ale brakuje im specjalistycznej wiedzy technicznej, aby dokonać takiego sabotażu. Co więcej, nie jest jasne, dlaczego mieliby inwestować ogromny wysiłek i czas w sabotaż dla niewielkich widocznych korzyści - zauważa w analizie dla DefenceOne Elisabeth Braw, analityk do spraw obronności, specjalizująca się działaniach prowadzonych w szarej strefie.