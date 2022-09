W meteorycie znaleziono diamenty, które nie powstały na Ziemi. Są efektem kosmicznej kolizji

Owe diamenty zostały odkryte w stosunkowo rzadkiej klasie meteorytów ureilitowych, które - jak wszystko wskazuje - mogły powstać w płaszczu planety karłowatej. W zwykłym diamencie atomy węgla ułożone są w sześciany, w których każdy atom węgla znajduje się w równej odległości od czterech sąsiadujących z nim innych atomów węgla. Analiza bardzo cienkich plastrów meteorytu pod mikroskopem wykazała, że w lonsdaleicie atomy węgla ułożone są w sześciokąty. Co więcej, to pierwszy dowód na to, że lonsdaleity występują w przyrodzie.