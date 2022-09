Cebula roku: Assassin's Creed Origins, FM 2022 i inne za darmo

Od 1 września od godziny 17:00 polskiego czasu gra Shadow of the Tomb Raider w wersji Definitive Edition jest do zgarnięcia kompletnie za darmo. Wystarczy dodać produkt za 0 złotych i 0 groszy do koszyka, a następnie potwierdzić transakcję. Gotowe. Świeżutki Tomb Raider wylądował na naszej wirtualnej półce i możemy go pobrać, zainstalować oraz uruchomić na dowolnym komputerze, przy pomocy launchera Epic Games.