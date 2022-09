Sonda lecąca na Księżyc wpadła w tarapaty. Trwa walka o jej uratowanie

Sonda CAPSTONE to niewielkie urządzenie o rozmiarach kuchenki mikrofalowej, które zostało wyniesione w przestrzeń kosmiczną na szczycie rakiety Electron dostarczonej - jakie to odświeżające - nie przez SpaceX, a przez firmę Rocket Lab. Po dotarciu do Księżyca głównym zadaniem sondy ma być przetestowanie nietypowej orbity wokół naszego naturalnego satelity. Jeżeli owa orbita okaże się wystarczająco stabilna, za kilka lat ma się znaleźć na niej znacznie większa od mikrofalówki stacja kosmiczna Gateway. Owa stacja stanowi istotny komponent całego programu załogowego powrotu człowieka na Księżyc. To do tej stacji mają wszak dolatywać lecące z Ziemi załogowe statki Orion i to od niej mają się odłączać latające na powierzchnię Księżyca załogowe statki Starship. Swoją drogą, przyznacie, że to ostatnie zdanie wciąć zdaje się opisywać hollywoodzki blockbuster z kategorii science fiction, a nie rzeczywistość najbliższej dekady czy dwóch. Stop. Dość tego sceptycyzmu.