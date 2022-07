Ups! Amerykańska sonda księżycowa CAPSTONE zamilkła w drodze do Księżyca

Jeżeli zatem chcemy myśleć o udanym wypełnieniu misji, CAPSTONE musi w najbliższych dniach nawiązać kontakt z Ziemią. Problem jednak w tym, że niestety nikt nie może wysłać mechanika do CAPSTONE, aby sprawdzić, co się dzieje lub też np. skierować jego anteny w stronę Ziemi. Na tym etapie misji można tylko zgadywać, co poszło nie tak, wysyłać zdalnie komendy do satelity i mieć nadzieję, że ten je usłyszy.