Wszyscy wiedzą jak wyglądają wracające na Ziemię rakiety Falcon 9. Wkrótce wszyscy będą wiedzieli jak na Ziemię wracają Electrony. Nowozelandczycy też chcą wielokrotnie wykorzystywać swoje rakiety.

Elon Musk i jego firma SpaceX co by o nich nie myśleć, są autorami rewolucji w sektorze wynoszenia ładunków w przestrzeń kosmiczną. Sprowadzanie na Ziemię członów rakiet i ich wielokrotne ponowne wykorzystanie pozwoliło znacząco obniżyć cenę podróży na orbitę i dalej. Teraz na horyzoncie pojawia się firma, która próbuje zrobić dokładnie to samo, aczkolwiek w zupełnie inny sposób.

Rocket Lab chce łapać elektrony

Rocket Lab, startup z Nowej Zelandii też chce odzyskiwać pierwsze człony swoich rakiet Electron, które wynoszą mniejsze ładunki na orbitę.

Pierwsza próba odzyskania boostera zaplanowana jest na 15 listopada. W ramach misji Return to Sender rakieta wyniesie na orbitę grupę niewielkich satelitów. Po oddzieleniu od ładunku pierwszy człon rakiety skieruje się z powrotem w atmosferę, aby miękko wylądować na spadochronach na Oceanie Spokojnym, skąd zostanie podjęty przez czekający w pogotowiu statek. Choć taki sposób odzyskiwania boostera nie jest niczym nowym, dla Rocket Lab jest to jednak tylko test pośredni, w którym firma sprawdzi m.in. czy rakieta przetrwa powrót w atmosferę, wyhamowanie na spadochronach z prędkości ośmiokrotnie większej od prędkości dźwięku do zaledwie 10 m/s i miękkie lądowanie na Pacyfiku.

Docelowo firma planuje odzyskiwać rakiety nieco inaczej. Opadająca na spadochronie rakieta będzie przechwytywana jeszcze w powietrzu za pomocą sieci podczepionej do helikoptera.

Choć nie jest to tak spektakularny powrót na Ziemię jak w przypadku Falcona 9, a szczególnie dwóch Falconów 9 (jak to miało miejsce podczas pierwszego lotu Falcona Heavy, który wyniósł w przestrzeń kosmiczną pierwszy samochód osobowy), to jednak przechwycenie opadającej rakiety za pomocą helikoptera wydaje się niezwykle niebezpiecznym zadaniem.

W kwietniu br. Rocket Lab przeprowadził test, podczas którego udało się przechwycić helikopterem opadającą na spadochronie makietę rakiety.

Okno startowe otwiera się 16 listopada o godzinie 2:44 polskiego czasu. Tym razem firma zamierza przetestować całą procedurę startu i powrotu rakiety na Ziemię, za wyjątkiem ostatniego elementu, czyli przechwycenia za pomocą helikoptera. Zanim jednak dojdzie do wykonania pełnej procedury firma planuje wykonać kilka takich lotów i miękkich lądowań na oceanie, aby sprawdzić, w jakim stanie rakiety powracają z orbity. Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu danych, Rocket Lab wykona pierwszą próbę z helikopterem.

Rocket Lab to nowozelandzki startup, który za pomocą swojej rakiety Electron dostarcza na orbitę niewielkie ładunki, w szczególności cubesaty. Firma ma jednak dużo rozleglejsze plany, w tym także wysłanie pierwszej, całkowicie prywatnej sondy kosmicznej w kierunku Wenus. Firma kierowana przez Petera Becka ma ogromne ambicje. Może warto zacząć śledzić jej poczynania w przestrzeni kosmicznej. Może być ciekawie.