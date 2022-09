Odnajdują zaginionych i sprawdzają powietrze. Tak drony ratują ludzkie życie i zdrowie

Choć największy producent dronów, firma DJI, bardzo wyraźnie odcina się od wojny i używania cywilnych dronów do celów militarnych, to nawet podstawowe urządzenia przydają się w walce. Mówił o tym m.in. Mateusz Wodziński, znany na Twitterze jako Exen, który dostarcza na front terenówki oraz drobne akcesoria przydatne w walce. Wśród nich m.in. lornetki oraz drony. Swoją akcję dostarczania dronów Ukrainie miał też Rafał Ganowski prowadzący słynny profil Warsaw by drone.