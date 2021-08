Pamiętacie jeszcze drony Amazona? Odlatują coraz dalej od rzeczywistości

Co dalej z dronami Amazona?

Podczas gdy konkurencyjne firmy, takie jak UPS czy należący do Alphabetu Wing testują drony zrzucające paczki ze spadochronem, Amazon stawia na lądowanie dronem pod drzwiami klienta. A to zmusza do dodatkowych środków ostrożności, by np. nikt nie został ranny podczas odbierania paczki, jeśli dron odleci za wcześnie lub nie będzie funkcjonował poprawnie. Raport przytacza przypadek, w którym osoba odpowiedzialna za analizę nagrań z dostaw dronami zatwierdza każdą klatkę „jak leci”, nawet jeśli nie spełniają one norm projektu. Inny przykład opisuje pracownika pracującego z piwem w dłoni (czyżby nad Amazon Prime Air pracowali Polacy?).