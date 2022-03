Trwa zbiórka dronów dla Ukrainy. Posłużą do obserwacji

Ukraińskie ministerstwo obrony narodowej opublikowało na Facebooku post zachęcający do udostępnienia drona służbom porządkowym. Można to zrobić na dwa sposoby: dołączając do wspólnego patrolu albo udostępniając własny sprzęt. Zgłoszenia można składać na Facebooku, podając swoje miasto i dzielnicę, doświadczenie jako operator, rodzaj drona, liczbę akumulatorów, dane kontaktowe i ew. informacje o przebytej służbie wojskowej.