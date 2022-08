Już za miesiąc dojdzie do zderzenia z planetoidą. Tym razem to my w nią uderzymy, a nie ona w nas

Nie zmienia to jednak faktu, że nie chcemy powtórki z rozrywki. W każdej chwili możemy otrzymać informację, że w stronę Ziemi zmierza planetoida, która znajduje się na kursie kolizyjnym z naszą planetą. Nic zatem dziwnego, że od lat astronomowie monitorują nocne niebo i próbują skatalogować wszystkie planetoidy o rozmiarach większych niż jeden kilometr, których orbita przecina orbitę Ziemi. Wciąż jednak daleko nam do znalezienia wszystkich obiektów tego typu. Co więcej, o ile jesteśmy w stanie monitorować nocne niebo, to jak na razie nie mamy instrumentów pozwalających nam monitorować obiekty zmierzające w naszym kierunku od strony Słońca. W blasku jasnego dziennego nieba bardzo ciężko dostrzec niewielkie ciemne obiekty zbliżające się do nas z wnętrza Układu Słonecznego.